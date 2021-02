Ufficiale | Razvan Lucescu e l’Al Hilal si separano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il club saudita Alha annunciato l’esonero del proprio allenatore, quindici mesi dopo aver guidato il club di Riyadh al titolo di campione asiatico. La decisione arriva dopo la sconfitta per 1-0 delcontro il Damac FC in campionato e portando a 5 punti il distacco dalla capolista., il tecnico rumeno, che ha guidato il club alla conquista del campionato asiatico a novembre 2019, è stato sostituito dallenatore dell’Under 19 Rogerio Micale. L’annuncio è stato dato dallo stesso club saudita attraverso i propri canali social. #AlSigns a Mutual Termination Agreement with “”.. and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc — ...

Ufficiale Razvan

