Sampdoria | Yoshida è un muro | numeri da urlo per il difensore

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Maya, centrale della, risulta tra i più incisivi nella sfida contro la Fiorentina: il dato sul nipponico IldellaMayaha offerto la solita buona prestazione nella vittoria dei blucerchiati contro la Fiorentina. Iparlano chiaro. LEGGI ANCHE –Fiorentina, un ex viola celebra l’attacco blucerchiatohttps://secure.spox.com/daznpic/daznscheduleit.html?c=itsampnews24seriea&tm=5378007, nell’incontro di ieri con i viola, ha vinto cinque duelli aerei e ha confezionato quindici recuperi. Ha così superato, in un testa a testa serrato, il migliore degli avversari, Pezzella. Per lui tre vittorie nel gioco aereo e nove recuperi. Leggi su Calcionews24.com