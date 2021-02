Risposta ufficiale per i Samsung Galaxy S10 TIM che aspettano Android 11

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Arrivano finalmente indicazioni ufficiali per quanto riguarda l’arrivo sulla scena dell’aggiornamento con11 per tutti coloro che si ritrovano con unS10 TIM. La situazione, a grandi linee, ve l’ho spiegata la scorsa settimana, considerando il fatto che questa variante del device è molto diffusa in Italia e che tante persone si siano chieste di recente quanto tempo occorra alla compagnia telefonica per fare questo step. E così ho provato a chiedere direttamente all’operatore. Quanto manca alS10 TIM per ricevere l’aggiornamento con11 Come stanno le cose ad oggi per tutti coloro che si ritrovano con unS10 TIM, a proposito dei tempi di rilascio per l’aggiornamento ...