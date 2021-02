Meghan Markle in attesa del secondo figlio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Meghan Markle è in attesa del suo secondo figlio. Lo ha reso noto un portavoce del Duca e della Duchessa di Sussex. "Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio", si legge nel comunicato diffuso dai media britannici. "Possiamo confermare che Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di annunciare che attendono il loro secondo figlio", dice ancora il comunicato che è rimbalzato rapidamente in tutto il mondo. Per adesso non sono stati diffusi maggiori dettagli e non si sa di quanti mesi sia la gravidanza dell'ex attrice. Una bella notizia, quella di Meghan Markle incinta del secondo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 febbraio 2021)è indel suo. Lo ha reso noto un portavoce del Duca e della Duchessa di Sussex. "Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro", si legge nel comunicato diffuso dai media britannici. "Possiamo confermare che Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di annunciare che attendono il loro", dice ancora il comunicato che è rimbalzato rapidamente in tutto il mondo. Per adesso non sono stati diffusi maggiori dettagli e non si sa di quanti mesi sia la gravidanza dell'ex attrice. Una bella notizia, quella diincinta del...

