Ibrahimovic a Sanremo | arriva la bocciatura | “Non deve farlo”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra le novità più attese del prossimo Festival dic’è sicuramente quella legata alla presenza di Zlatan. Lo svedese sul palco per tutte le sere, mala… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MilanLiveIT : Capello contrario dalla presenza di Ibrahimovic a Sanremo Critica sia il Milan che il giocatore - Notiziedi_it : Capello bacchetta Ibrahimovic: “Non l’avrei mandato a Sanremo, viene pagato dal Milan e ci vuole rispetto” - emanuel8__ : RT @enricoI00: C’è CR7 che evita di farsi convocare nelle partite inutili per andare a Cortina con Georgina e c’è Ibrahimovic che va a Sanr… - infoitsport : Capello critica Ibrahimovic a Sanremo: “È pagato dal Milan e deve avere rispetto” - gianceleste : Zlatan Ibrahimovic Sanremo 2021 dei 5 giorni di conduzione si valuta una co-conduzione a distanza. Mercoledì Ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Sanremo

La notizia è vecchia di mesi: la presenza dial Festival diera stata annunciata da tempo, col placet della società e con dovizia di particolari su quanto guadagnerà lo svedese, cosa farà al Festival , come si allenerà nella ...Sono ancora tante le critiche per la partecipazione di Zlatanal prossimo Festival di, che inizierà martedì 2 marzo e si concluderà sabato 6. In piena stagione calcistica, visto che il 3 è in programma il turno infrasettimanale tra Milan e ...Fabio Capello critico con il Milan e con Ibrahimovic per la partecipazione dell'attaccante svedese a Sanremo 2021. L'ex tecnico ha ragione?Tra le novità più attese del prossimo Festival di Sanremo c'è sicuramente quella legata alla presenza di Zlatan Ibrahimovic.