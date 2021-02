Crisanti dice che contro le varianti del virus servono «lockdown stile Codogno»

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il primo a chiederlo è stato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza: «Serve unvero per un mese», ripete oggi in un‘intervista al Messaggero, chiedendo che il governo lo ascolti. E la stessa richiesta arriva dal virologo Andreache, intervistato dalla Stampa,che la zona rossa non basta, ma chemirati come ladi un anno fa. Gli scienziati sono tutti contrari alla riapertura di oggi degli impianti di sci, rinviata al 5 marzo meno di 24 ore prima, cosa che ha fatto infuriare gli imprenditori. E tutti preoccupati per la diffusione delledel Covid-19. «Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il ...