Dominik Paris | “Ho commesso un errore | ai Mondiali devi fare tutto bene Non posso tornare indietro”

(Di domenica 14 febbraio 2021)era il grande favorito della vigilia e puntava a conquistare la medaglia d’oro nella discesa libera dei2021 di sci alpino, ma purtroppo l’azzurro haunsulla pista Vertigine di Cortina d’Ampezzo e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. L’altoatesino ha dominato per quattro quinti della prova, ma purtroppo una grave sbavatura gli ha impedito di trioncome avrebbe voluto. Il nostro portacolori resta giù dal podio nella sua specialità prediletta, dopo che settimana scorsa era tornato al successo in quel di Garmisch in seguito alla lunga assenza per infortunio.era visibilmente sconsolato al traguardo, anche perché era ben conscio delle sue potenzialità ed era consapevole che senza grossi errori ...

... seguito dal sempre costante austriaco Matthias Mayer a quota 358 punti (con la perla della vittoria a Bormio) e al terzo posto il nostrocon 288 punti e una crescita costante lungo ...A Cortina alle ore 11 è prevista la discesa maschile. In gara ben quattro italiani, espera in un podio o nell'oro a Cortina 2021. Al via a breve la discesa maschile a Cortina dove si disputano i Campionati del mondo di sci alpino . In gara c'è anche il nostro...Dominik Paris era il grande favorito della vigilia e puntava a conquistare la medaglia d'oro nella discesa libera dei Mondiali 2021 di sci alpino, ma purtroppo l'azzurro ha commesso un errore sulla pi ...La regina delle discipline alpine è pronta a incoronare il suo re. Magari proveniente dalla Val d'Ultimo, perchè no? Del resto Dominik Paris sa come si vince, l'ha ...