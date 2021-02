Carboni: “Scudetto? Milan, Inter e Juventus hanno qualcosa in più” (Di domenica 14 febbraio 2021) L'ex calciatore Amedeo Carboni, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato della lotta Scudetto che coinvolge diverse squadre, Milan compreso Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) L'ex calciatore Amedeo, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato della lottache coinvolge diverse squadre,compreso Pianeta

PianetaMilan : #Carboni: 'Scudetto? @acmilan, #Inter e #Juventus hanno qualcosa in più' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : TMW Radio - Carboni sulla lotta scudetto: 'Milan, Inter e Juventus hanno qualcosa in più delle altre' - milansette : TMW Radio - Carboni sulla lotta scudetto: 'Milan, Inter e Juventus hanno qualcosa in più delle altre' - sportli26181512 : TMW Radio - Carboni sulla lotta scudetto: 'Milan, Inter e Juventus hanno qualcosa in più delle altre': Intervenuto… - infoitsport : Carboni: “Milan, Inter e Juve hanno qualcosa in più del Napoli. La speranza scudetto…” -