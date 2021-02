**Calcio: Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2** (Di domenica 14 febbraio 2021) Crotone, 14 feb. (Adnkronos) - Il Sassuolo si impone in trasferta 2-1 sul Crotone nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi torna a vincere e con questo successo sale a 34 punti, mentre la formazione di Stroppa resta ultima con 12 punti e con il tecnico sempre più a rischio esonero. Ospiti in vantaggio con Berardi al 14' del primo tempo, che al limite punta Reca, si accentra, tira teso e basso e la palla passa sotto le gambe di Luperto e si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Il pareggio dei calabresi arriva al 26' con Ounas che dopo due cambi di direzione mette a sedere Peluso, e con il tiro in diagonale segna la rete dell'1-1. Al 43' annullato dopo controllo al Var un gol di Di Carmine per un fallo di Djidji sul portiere Consigli. Sassuolo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021), 14 feb. (Adnkronos) - Ilsi impone in trasferta 2-1 sulnella sfida valida per la 22esima giornata diA. La squadra di De Zerbi torna a vincere e con questo successo sale a 34 punti, mentre la formazione di Stroppa resta ultima con 12 punti e con il tecnico sempre più a rischio esonero. Ospiti in vantaggio con Berardi al 14' del primo tempo, che al limite punta Reca, si accentra, tira teso e basso e la palla passa sotto le gambe di Luperto e si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Il pareggio dei calabresi arriva al 26' con Ounas che dopo due cambi di direzione mette a sedere Peluso, e con il tiro in diagonale segna la rete dell'1-1. Al 43' annullato dopo controllo al Var un gol di Di Carmine per un fallo di Djidji sul portiere Consigli.in ...

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie Il Brescia ferma la striscia positiva del Chievo: 1 - 0 firmato Ayè

BRESCIA - Esulta il Brescia : la squadra di Pep Clotet porta a casa la prima vittoria sotto il nuovo tecnico contro il Chievo che non perdeva da 13 partite di ...

Crotone - Sassuolo 1 - 2, Berardi e Caputo affondano Stroppa

CROTONE - Quarta sconfitta consecutiva per il Crotone, battuto in casa dal Sassuolo per 2 - 1 nel match delle 18 della ventiduesima giornata di Serie A. La formazione di De Zerbi non vinceva da 6 partite, tra campionato e Coppa Italia, mentre i ragazzi di Stroppa, ultimi in classifica, sono reduci da 7 ko nelle ultime 8 gare.

Le partite di oggi della Serie A: live, risultati, classifica QUOTIDIANO.NET Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2: De Zerbi in solitaria all’ottavo posto

La seconda frazione di gioco si apre subito con il sorpasso dei neroverdi: Golemic rifila un calcio a Locatelli in area di rigore, e Pezzuto indica il dischetto decretando il penalty per il Sassuolo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Importanti colpi salvezza per Reggiana e Brescia!

Risultati Serie B, classifica del campionato dopo i posticipi della 23^ giornata. Colpi salvezza per Reggiana e Brescia, torna a vincere il Frosinone.

