Ultime Notizie Roma del 13-02-2021 ore 09:10 (Di sabato 13 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il giuramento al Quirinale previsto per oggi a mezzogiorno il governo draghi inizierà il suo cammino con un consiglio dei ministri che si riunirà subito dopo mercoledì il voto di fiducia alle camere del nuovo esecutivo faranno parte 23 ministri quindi ci sono politici provenienti dai partiti che appoggiano il governo e 8 tecnici sette nomi del governo Conte tra cui il Ministro della Sanità spera quelli degli Interni lamorgese quello degli Esteri Di Maio restano al loro posto nasce il ministero della transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani la lega con georgette conquista il dicastero per lo sviluppo economico un terzo le donne il voto sulla piattaforma Rousseau a favore del governo draghi non sopisce gli slanci dei dissidenti 5 Stelle ne vale valeha ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il giuramento al Quirinale previsto per oggi a mezzogiorno il governo draghi inizierà il suo cammino con un consiglio dei ministri che si riunirà subito dopo mercoledì il voto di fiducia alle camere del nuovo esecutivo faranno parte 23 ministri quindi ci sono politici provenienti dai partiti che appoggiano il governo e 8 tecnici sette nomi del governo Conte tra cui il Ministro della Sanità spera quelli degli Interni lamorgese quello degli Esteri Di Maio restano al loro posto nasce il ministero della transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani la lega con georgette conquista il dicastero per lo sviluppo economico un terzo le donne il voto sulla piattaforma Rousseau a favore del governo draghi non sopisce gli slanci dei dissidenti 5 Stelle ne vale valeha ...

fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - fanpage : #GovernoDraghi, Di Battista: 'Ne valeva la pena?' - PianetaMilan : #Milan, #Dalot: '#RafaelLeao? Siamo diversi. Vi spiego' | News% - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Covid19, tutti gli aggiornamenti di oggi, #13febbraio -