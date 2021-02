Tegola sul Napoli, infortunio per Ospina nel riscaldamento: le sue condizioni (Di sabato 13 febbraio 2021) foto di repertorio Il Napoli cerca il riscatto contro l'eterna rivale, tante le assenze per gli azzurri: nella Juve gioca Chiellini 13 febbraio 2021 Nel riscaldamento Ospina ha accusato un dolore ... Leggi su napolitoday (Di sabato 13 febbraio 2021) foto di repertorio Ilcerca il riscatto contro l'eterna rivale, tante le assenze per gli azzurri: nella Juve gioca Chiellini 13 febbraio 2021 Nelha accusato un dolore ...

Notiziedi_it : Tegola sul Napoli, infortunio per Ospina nel riscaldamento: le sue condizioni - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Tegola sul Napoli, infortunio per Ospina nel riscaldamento: le sue condizioni… - QdSit : Nuova tegola sul governo @Musumeci_Staff dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la della “rifor… - Brunoinimer : Ancora una tegola sul Sindaco: Comune e Ansaldo condannati per il crollo di palazzo Guevara alla Riviera di Chiaia!… - Bertolca10 : Possibile tegola sul mondiale di Formula 1: Fernando #Alonso investito in bicicletta durante un allenamento in Sviz… -