Napoli-Juventus | Gennaro Gattuso | “Stasera si è vista un grande spirito di squadra Problemi con la società? Vi dico la mia”

Il Napoli tira una boccata d'ossigeno battendo a sorpresa la Juventus per 1-0. La squadra partenopea nonostante gli infortuni e gli assenti per Covid-19 gioca una partita di sacrificio trovando una vittoria cruciale per il proseguo della stagione. Se mai ce ne fosse stato bisogno, con questo successo la panchina di Rino Gattuso torna a essere salda. L'ex centrocampista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato l'importante vittoria. Gattuso sottolinea come si sia visto grande spirito di squadra e unione di intenti per superare un ostacolo importante:

