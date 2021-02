Miglior PC fisso assemblato: guida all’acquisto (Di sabato 13 febbraio 2021) Computer desktop o notebook? Questo è uno dei dilemmi moderni (con buona pace del principe di Danimarca shakespeariano). Effettivamente, sebbene i notebook abbiano, in tempi recenti, fatto la parte del leone sul mercato informatico, i leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di sabato 13 febbraio 2021) Computer desktop o notebook? Questo è uno dei dilemmi moderni (con buona pace del principe di Danimarca shakespeariano). Effettivamente, sebbene i notebook abbiano, in tempi recenti, fatto la parte del leone sul mercato informatico, i leggi di più...

Diego31883 : Perdonali se non sono bastati 121 gol(da centrocampista) a fargli capire che sei stato il miglior centrocampista de… - AlquilarBarco : Miglior prezzo per Rullo di prua fisso in acciaio inossidabile 270mm - Manuteist : @Shellshoker7 a maggior ragione, Marusic titolare fisso alla sua miglior stagione, Veloso spesso rotto... - AlquilarBarco : Miglior prezzo per Moschettone fisso in acciaio inossidabile 316 75x12 mm -