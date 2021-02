LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: trionfa Suter, Marsaglia in lacrime (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 13.00 LA CRONACA DELLA Discesa FEMMINILE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEI Mondiali DI SCI alpino VIDEO: LA Discesa DI CORINNE Suter LE DICHIARAZIONI DELLE AZZURRE, Marsaglia IN lacrime 12.02 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.00 I piazzamenti finali delle azzurre: ottava Elena Curtoni a 0.83 da Corinne Suter, 12ma Laura Pirovano a 1?17, 15ma Nadia Delago a 1?42, 17ma Francesca Marsaglia a 1?54. 11.58 Sono addirittura 7 le medaglie ai Mondiali di Lara Gut-Behrami, oggi di bronzo dopo l’oro ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIMASCHILE DALLE 13.00 LA CRONACA DELLAFEMMINILE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEIDI SCIVIDEO: LADI CORINNELE DICHIARAZIONI DELLE AZZURRE,IN12.02 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.00 I piazzamenti finali delle azzurre: ottava Elena Curtoni a 0.83 da Corinne, 12ma Laura Pirovano a 1?17, 15ma Nadia Delago a 1?42, 17ma Francescaa 1?54. 11.58 Sono addirittura 7 le medaglie aidi Lara Gut-Behrami, oggi di bronzo dopo l’oro ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: oro Corinne Suter, Elena Curtoni top10 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: Corinne Suter si candida per l'oro - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Seconda prova discesa in DIRETTA: si studiano le linee in vista della gara di domani #Paris… - lightoziam : RT @sara_toscani: Harry e Niall? Sapete da cosa si può confermare che sono loro? PERCHÉ OGNI VOLTA CHE LI VEDI TUTTI INSIEME NON SI CAPISCE… - Trih_ : perchè non esistono le scommesse live sullo sci? -