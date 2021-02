Incendio nella baraccopoli: un morto tra le fiamme (Di sabato 13 febbraio 2021) La vittima forse raggiunta nel sonno dalle fiamme non ha avuto scampo. Il cadavere ritrovato carbonizzato. Vigili del fuocoUna baraccopoli nel casertano, in località Lusciano è stata teatro di un gigantesco Incendio di natura probabilmente accidentale che ha coinvolto una vasta area. Il luogo abitato prettamente da migranti e senza tetto. nella baraccopoli trovano rifugio anche molti braccianti impiegati nelle campagne adiacenti. Proprio uno di loro, da una prima verifica è stato ritrovato carbonizzato all’interno di una baracca. L’uomo con molta probabilità è stato sorpreso dalle fiamme nel sonno e quindi non ha potuto in nessun modo evitarle. Sul posto i carabinieri oltre che gli operatori sanitari e i vigili del fuoco. Gli stessi carabinieri hanno avviato le ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) La vittima forse raggiunta nel sonno dallenon ha avuto scampo. Il cadavere ritrovato carbonizzato. Vigili del fuocoUnanel casertano, in località Lusciano è stata teatro di un gigantescodi natura probabilmente accidentale che ha coinvolto una vasta area. Il luogo abitato prettamente da migranti e senza tetto.trovano rifugio anche molti braccianti impiegati nelle campagne adiacenti. Proprio uno di loro, da una prima verifica è stato ritrovato carbonizzato all’interno di una baracca. L’uomo con molta probabilità è stato sorpreso dallenel sonno e quindi non ha potuto in nessun modo evitarle. Sul posto i carabinieri oltre che gli operatori sanitari e i vigili del fuoco. Gli stessi carabinieri hanno avviato le ...

