Fiorentina, i convocati di Prandelli per la Sampdoria. Assente Ribery (Di sabato 13 febbraio 2021) Alla fine non ce la fa a recuperare Frank Ribery. A sorpresa ecco Maxi Olivera. Questa la lista completa dei convocati diramata da mister Prandelli: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti Centrocampisti: Bonaventura, Borja Valero Castrovilli, Eysseric, Pulgar Attaccanti: Callejon, Kouame, Kokorin, Montiel, Vlahovic Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

