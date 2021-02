Crotone, Stroppa: 'Presi tanti gol per blackout mentali, non per il modulo' (Di sabato 13 febbraio 2021) Crotone - Giovanni Stroppa , allenatore del Crotone , ha messo nel mirino la sfida casalinga col Sassuolo di domani pomeriggio: "Dobbiamo costruirci la nostra salvezza in casa ad iniziare da domani. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021)- Giovanni, allenatore del, ha messo nel mirino la sfida casalinga col Sassuolo di domani pomeriggio: "Dobbiamo costruirci la nostra salvezza in casa ad iniziare da domani. ...

Fantacalcio : Crotone, Stroppa in conferenza: 'Cigarini recupero importante' - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Presi tanti gol per blackout mentali, non per il modulo': Il tecnico pitagorico: 'Il rientro di… - sportface2016 : #CrotoneSassuolo Le dichiarazioni di Giovanni #Stroppa alla vigilia del match contro i neroverdi - infoitsport : Conferenza stampa mister Stroppa pre Sassuolo | FC Crotone - FantaMasterApp : 'Crotone, buone notizie per Stroppa: recupero in vista per il Sassuolo' -