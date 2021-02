Preparare una riforma della scuola insieme alla scuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tutti i governi, da che ne ho memoria, mettono in cima la scuola. E se ne occupano nel bene, nel male e a seconda degli orientamenti. Uno scaffale da cui prendere o su cui posare. Bacino di spesa, ricordiamo Berlusconi, Tremonti e Gelmini, bacino di consenso, attraverso assunzioni di docenti, qualche accenno di riforma, un cacciavite, un rattoppo, cambiamenti più vistosi, “epocali”. Draghi si inserisce dunque in un solco, ma non ne conosciamo ancora la direzione. Tutti e sessanta i milioni di italiani hanno una loro idea su cosa fare per la scuola, compresa me, dunque mi cimento, e non per la prima volta, con un intento metodologicamente riformista: qualunque discorso sulla scuola non va da nessuna parte se non si prepara con la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tutti i governi, da che ne ho memoria, mettono in cima la. E se ne occupano nel bene, nel male e a seconda degli orientamenti. Uno scaffale da cui prendere o su cui posare. Bacino di spesa, ricordiamo Berlusconi, Tremonti e Gelmini, bacino di consenso, attraverso assunzioni di docenti, qualche accenno di, un cacciavite, un rattoppo, cambiamenti più vistosi, “epocali”. Draghi si inserisce dunque in un solco, ma non ne conosciamo ancora la direzione. Tutti e sessanta i milioni di italiani hanno una loro idea su cosa fare per la, compresa me, dunque mi cimento, e non per la prima volta, con un intento metodologicamente riformista: qualunque discorso sullanon va da nessuna parte se non si prepara con la ...

