Nocera Inferiore, dad fino al 20 febbraio per il Liceo Sensale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato con un'ordinanza, ha deciso di sospendere le lezioni in presenza per il Liceo scientifico Sensale. È l'unica chiusura sancita dal primo cittadino al termine di una riunione di coordinamento con la Protezione civile alla presenza di tutti i dirigenti scolastici e dei responsabili dell'ASL di distretto e dipartimenti di prevenzione per un accurato esame dello stato delle infezioni in città e nelle scuole. I dati emersi hanno rilevato, da una parte, un aumento delle infezione della popolazione generale in città ma soprattutto fuori dalla fascia di età scolare; e dall'altro che gli alunni delle scuole risultati infetti sono, ad oggi, poche decine unità complessive con una disseminazione per ...

