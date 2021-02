Draghi al Quirinale | ecco la lista dei ministri

Leggi su zon

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il nuovo presidente del consiglio Marioin diretta dalha annunciato ladeidel nuovo governo. Tanta attesa per ladei nuoviche formeranno il governo guidato da Mario. Alle 19 E 40in diretta dalha sciolto la riserva e presentano i nuovidopo un ultimo confronto con Mattarella.ha ufficialmente accettato l’incarico offertogli da Mattarella e il giuramento è previsto per domani alle ore 12.senza portafoglio Poche parole che precedono il lungo elenco dei nuovi. In particolare isenza portafoglio sono Maria Stella Gelmini al ...