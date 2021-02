Hanno fatto esplodere una bomba carta davanti la casa di Alessandra Moretti (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "La notte scorsa è stato fatto esplodere un ordigno nei pressi della mia casa a Vicenza, per fortuna senza conseguenze. Io e la mia famiglia stiamo bene. La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro". A dichiararlo attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook è l'eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti. "Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi. Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto goliardico senza implicazioni violente" ha poi concluso. "Ad Alessandra Moretti va la mia più totale solidarietà e a quel gesto va la mia condanna senza se e sena ma. Restiamo in attesa della magistratura per conoscere cosa ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "La notte scorsa è statoun ordigno nei pressi della miaa Vicenza, per fortuna senza conseguenze. Io e la mia famiglia stiamo bene. La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro". A dichiararlo attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook è l'eurodeputata del Partito Democratico. "Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi. Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto goliardico senza implicazioni violente" ha poi concluso. "Adva la mia più totale solidarietà e a quel gesto va la mia condanna senza se e sena ma. Restiamo in attesa della magistratura per conoscere cosa ...

