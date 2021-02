CorriereQ : .Borsa: Asia a ranghi ridotti, occhi su report Bce e Fed - fisco24_info : .Borsa: Asia a ranghi ridotti, occhi su report Bce e Fed: Chiuse Tokyo, Shanghai e Seul. Sidney, Mumbai e Hong Kong… - fisco24_info : Borsa: Asia sale, attese parole Lagarde e Powell,Tokyo +0,19: Futures Europa e Usa positivi, bene Toyota dopo conti… - G_DiVittorio : La Cina torna a ruggire prima del Capodanno Lunare Forte tutta l'Asia tranne la Corea Nuovi massimi del petrol… - MKT_INS : Allunga la Cina con Shanghai (+1,9%) e Shenzhen (+2,4%). Poco mossa Hong Kong (+0,2%). In Giappone, #Nikkei e… -

Agenzia ANSA

Seduta a ranghi ridotti per le principali borse die Pacifico, chiuse per festività da Tokyo a Shanghai e Seul, con Hong Kong (+0,45%) in seduta breve, Mumbai (+0,04%) ancora aperta e Sidney ( - 0,1%) piuttosto fiacca. Positivi i futures sull'...Ladi Tokyo oggi è rimasta chiusa per celebrare il National Day. Gli scambi riprenderanno ... Tra gli altri listini dell'area- pacifico, poco mossa Sydney che ha chiuso con un - 0,01%, mentre ...Dopo un'altra seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,20% mercoledì), alla riapertura degli scam ...La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa per celebrare il National Day. Gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Festività più lunga invece per i listini cinesi. Shanghai rimarrà chiusa a partire ...