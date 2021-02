"Vietato decidere per la misera plebe". Clamoroso, Luttwak fa a pezzi Draghi: il paragone da brividi con Mussolini | Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella minuscola riserva indiana di chi spara ad alzo zero contro Mario Draghi c'è Edward Luttwak, tra i pochissimi a criticare apertamente il premier incaricato. L'affondo del politologo americano arriva nel corso di un collegamento a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, la puntata è quella del 9 febbraio. Nel mirino di Luttwak, ci finisce l'assenza di programma ma anche una certa attitudine "finanziaria" di Draghi. "Io non ho visto il suo programma economico, non ho visto la riforma della giustizia: io attendo una sentenza di Cassazione da cinque anni. Non c'è la riforma dell'amministrazione pubblica, che dimostra considerevole arretratezza. Quindi non ha nessun programma ma tutti lo vogliono", parte in quarta Luttwak. E ancora: "Si vede che lui è uno che non ha un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella minuscola riserva indiana di chi spara ad alzo zero contro Marioc'è Edward, tra i pochissimi a criticare apertamente il premier incaricato. L'affondo del politologo americano arriva nel corso di un collegamento a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, la puntata è quella del 9 febbraio. Nel mirino di, ci finisce l'assenza di programma ma anche una certa attitudine "finanziaria" di. "Io non ho visto il suo programma economico, non ho visto la riforma della giustizia: io attendo una sentenza di Cassazione da cinque anni. Non c'è la riforma dell'amministrazione pubblica, che dimostra considerevole arretratezza. Quindi non ha nessun programma ma tutti lo vogliono", parte in quarta. E ancora: "Si vede che lui è uno che non ha un ...

VienDalMare84 : @p03308546 @masaccio_ A nessun elettore è vietato iscriversi e votare basta farlo...colpa di chi non lo fà e delega… - GiulianoL23 : @boni_castellane Insisto da anni su questo concetto di democrazia (vedi l'Età di Pericle): Un uomo può decidere di… - marco_marcangio : @borghi_claudio .Stare in tribuna a urlare arbitro cornuto serve a nulla.Meglio vedere le carte di Draghi,fare vs.… - annak65649009 : @robyvise64 @IDK_Italy @giuliainnocenzi Ma lei (e lo Stato) non siete mio padre ne avete la responsabilità di decid… -