Somma Vesuviana, altri sei casi di positività al covid tra studenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto altri sei studenti di uno dei plessi delle scuole medie di Somma Vesuviana (Napoli), sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Di Sarno, che nei giorni scorsi ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici dell'infanzia, primaria e medie di primo grado, e chiesto uno screening per una mappatura dei contagi. Oggi a Somma Vesuviana sono stati registrati 26 nuovi positivi al coronavirus. "Il virus sembra correre tra i giovanissimi, dai 4 ai 14 anni – ha detto Di Sarno – mentre non si riscontrano positivi nelle platee scolastiche dell'Istituto Tecnico e del Liceo Scientifico. Con i sei nuovi positivi, nei soli plessi delle medie inferiori abbiamo registrato 15 casi, con ben tre ...

