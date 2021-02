Giallo su un ex del calciatore Boateng: Kasia è morta probabilmente suicida (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La modella polacca di 25 anni è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento a Berlino nella giornata di ieri. Giallo sulla morte dell’ex fidanzata del calciatore Boateng Kasia Lenhardt, ritrovata senza vita nella sua abitazione di Berlino. Come comunicato dalla polizia tedesca nella perlustrazione dopo la chiamata di emergenza nel quartiere di Charlottemburg, la donna è stata ritrovata deceduta, ma senza alcun segno di violenza. Non viene esclusa cosi l’ipotesi suicidio della modella, salita alla ribalta dal programma “Germany’s next top model” e successivamente per la relazione, iniziata circa un anno fa con il calciatore del Bayern Monaco Jerome Boateng. La relazione era poi terminata in malo modo, come delineato anche sugli scontri social susseguitisi circa ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La modella polacca di 25 anni è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento a Berlino nella giornata di ieri.sulla morte dell’ex fidanzata delLenhardt, ritrovata senza vita nella sua abitazione di Berlino. Come comunicato dalla polizia tedesca nella perlustrazione dopo la chiamata di emergenza nel quartiere di Charlottemburg, la donna è stata ritrovata deceduta, ma senza alcun segno di violenza. Non viene esclusa cosi l’ipotesi suicidio della modella, salita alla ribalta dal programma “Germany’s next top model” e successivamente per la relazione, iniziata circa un anno fa con ildel Bayern Monaco Jerome. La relazione era poi terminata in malo modo, come delineato anche sugli scontri social susseguitisi circa ...

