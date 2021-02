Collovati: «Napoli senza Manolas e Koulibaly sarà dura» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fulvio Collovati, opinionista sportivo ed ex calciatore, ha parlato a Il Mattino della sfida tra Atalanta e Napoli di Coppa Italia Intervistato da Il Mattino, Fulvio Collovati, ha parlato della sfida in programma quesa sera tra Atalanta e Napoli in Coppa Italia: «sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas. Non sarà una passeggiata. I primi 20 della Dea contro il Torino sono stati devastanti. Poi si sono seduti e sono stati rimontati. Servirà orgoglio per rispondere alle critiche al Napoli». MAKSIMOVIC IN SCADENZA – «Hai stimoli in più e basta per rinnovare. Sono alibi che ai calciatori non si possono dare. Rrahmani? Ha giocato sempre a 3, ma non può essere una scusa. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fulvio, opinionista sportivo ed ex calciatore, ha parlato a Il Mattino della sfida tra Atalanta edi Coppa Italia Intervistato da Il Mattino, Fulvio, ha parlato della sfida in programma quesa sera tra Atalanta ein Coppa Italia: «per ila Bergamo. Nonuna passeggiata. I primi 20 della Dea contro il Torino sono stati devastanti. Poi si sono seduti e sono stati rimontati. Servirà orgoglio per rispondere alle critiche al». MAKSIMOVIC IN SCADENZA – «Hai stimoli in più e basta per rinnovare. Sono alibi che ai calciatori non si possono dare. Rrahmani? Ha giocato sempre a 3, ma non può essere una scusa. ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Collovati: 'Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Collovati: 'Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Collovati: 'Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas' - napolimagazine : COPPA ITALIA - Collovati: 'Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas' - apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Collovati: 'Sarà dura per il Napoli a Bergamo senza Koulibaly e Manolas' -