Tesla compra 1,5 miliardi di bitcoin: Musk “benedice” le criptovalute (Di martedì 9 febbraio 2021) (Photo by Win McNamee/Getty Images)Non solo hashtag o meme spiritosi: la passione di Elon Musk per le criptovalute va oltre l’attivismo sui social network e si traduce nell’acquisto di bitcoin per 1,5 miliardi di dollari da parte di Tesla. Lo ha annunciato ieri la stessa compagnia con un documento presentato alla Sec, l’autorità di controllo americana delle società quotate in borsa, spiegando che tale iniziativa servirà a garantire “più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili”. Non solo: Tesla ha dichiarato di voler accettare pagamenti in bitcoin per le sue vetture “su basi inizialmente limitate”, primo costruttore automobilistico a prendere questa decisione. La reazione dei mercati è stata immediata e nel giro di 24 ore il ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) (Photo by Win McNamee/Getty Images)Non solo hashtag o meme spiritosi: la passione di Elonper leva oltre l’attivismo sui social network e si traduce nell’acquisto diper 1,5di dollari da parte di. Lo ha annunciato ieri la stessa compagnia con un documento presentato alla Sec, l’autorità di controllo americana delle società quotate in borsa, spiegando che tale iniziativa servirà a garantire “più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili”. Non solo:ha dichiarato di voler accettare pagamenti inper le sue vetture “su basi inizialmente limitate”, primo costruttore automobilistico a prendere questa decisione. La reazione dei mercati è stata immediata e nel giro di 24 ore il ...

VitisTommaso : Tesla che vale 1330 volte gli utili (che aspettative di vita si hanno in giro per il mondo!) compra 1.5 mld di doll… - ConfortoDaniele : @elonmusk Daglieli a @Gevo_Inc e ti prometto che @AndreaScaffidi si compra una tesla - llorenthz : - Diffidato_ : RT @_DAGOSPIA_: CRIPTO-MUSK! - TESLA ANNUNCIA CHE ACCETTERÀ IL BITCOIN COME FORMA DI PAGAMENTO E COMPRA 1,5 MILIARDI - _DAGOSPIA_ : CRIPTO-MUSK! - TESLA ANNUNCIA CHE ACCETTERÀ IL BITCOIN COME FORMA DI PAGAMENTO E COMPRA 1,5 MILIARDI… -