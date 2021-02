Il ruolo di Naya Rivera in Step Up 3 va a Christina Milian | “Voglio onorarla con una grande performance”

crissxbusch : -sostituita e basta. Sono davvero schifata e triste. Naya merita più rispetto, dovevano togliere il personaggio in… - telesimo : L'attrice e cantante #ChristinaMilian si è unita al cast della terza stagione di #StepUp, in cui assumerà il ruolo… -

Ultime Notizie dalla rete : ruolo Naya

TVSerial.it

Christina Milian sostiutiràRivera neldi Collette nella terza stagione di Step Up . La decisione arriva a meno di un anno dalla scomparsa della star di Glee, annegata a luglio del 2020 in un lago californiano. La ...La prematura morte diRivera , avvenuta lo scorso 8 luglio , ha toccato profondamente il mondo dello spettacolo e dello star system . La giovane attrice, nota per il suodi Santana Lopez ...Notizie serie tv American Horror story 10 stagione novità nel cast Naya Rivera sostituita da Christina Milian in Step Up ...Step Up 3 è la terza stagione della serie Step Up basata sulla serie di film e creata da Holly Sorensen. Quando esce, trama, cast e streaming.