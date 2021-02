Entry list Atp Marsiglia 2021 | i partecipanti e gli italiani presenti

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’ufficiale dell’Atp di, evento in programma dall’8 al 14 marzo. A guidare il seeding è il russo Daniil Medvedev, seguito dal greco Stefanos Tsitsipas e dall’azzurro Matteo Berrettini. I colori azzurri saranno rappresentati anche da Jannik Sinner e Stefano Travaglia. Di seguito l’elenco dei tennistial torneo che si disputa in Francia sul cemento indoor.ATPDaniil Medvedev (RUS) 4 Stefanos Tsitsipas (GRE) 6Matteo Berrettini (ITA) 10 Karen Khachanov (RUS) 20Jannik Sinner (ITA) 32 Ugo Humbert (FRA) 34 Jan-Lennard Struff (GER) 37 Kei Nishikori (JPN) 42 Marin Cilic (CRO) 43 Kyle Edmund (GBR) 50 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 54 Aljaz Bedene (SLO) 57 Yoshihito Nishioka (JPN) ...

Ecco la entry list dei piloti SBK 2021: 24 piloti, 16 team e 5 costruttori. Saranno questi (salvo sorprese) i numeri che caratterizzeranno la stagione 2021 del mondiale Superbike, come si evince dalla list ufficializzata in mattinata da Dorna. Una griglia tutto sommato nutrita dunque quella che si prospetta, con le solite certezze mixate ad alcune soprese, come la mancanza del team Ten Kate. L'entry list ufficiale dell'Atp di Marsiglia 2021, evento in programma dall'8 al 14 marzo. Presenti Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Stefano Travaglia. Cresce il numero di iscritti, con cinque costruttori pronti a darsi battaglia. Ancora da scoprire i nomi dei due piloti del team MIE Honda, Ten Kate assente.