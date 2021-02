16 oggetti urbani trasformati in street art

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sicuramente durante le vostre passeggiate avrete visto moltiche normalmente fanno parte dell’ambiente urbano della vostra città. Questi, in alcuni individui riescono a stimolare moltissimo la creatività, e lasciano spaziare la fantasia. È questo il caso di Tom Bob, un artista specializzato nella “trasformazione” di quelli che sono determinati elementi comuni dell’arredo urbano, rendendoli vere e proprie opere d’arte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Bob (@tombobnyc) Sui social questo artista ha raggiunto moltissima visibilità, grazie al suo stile Cartoonesco e le sue opere sono una vera gioia per gli occhi. Loartist statunitense è proprio specializzato nel trasformare indi arredo urbano, come tubi, tombini, contatori ...

Ultime Notizie dalla rete : oggetti urbani

Agenzia ANSA

...di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri. Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi. Spostare o mettere in sicurezza...Divenute celebri in rete e riprodotti su t - shirt,di design e murales, le illustrazioni di Zeni arrivano in tempo per San Valentino senza correre il rischio. Tra le sue pagine c'è ...Il presidente del Consiglio regionale Medusei sposa la proposta di legge avanzata dalla Lega: "Non sono strumenti di offesa, ma di difesa" ...È questa l’iniziativa lanciata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova (FOAGE), all'interno del programma culturale FRAGILE: una call a un concorso grafico / fotografic ...