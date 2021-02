VIDEO Sinner-Shapovalov, Australian Open: highlights e sintesi. L’azzurro cede al quinto set (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jannik Sinner ha disputato una partita fantastica ma questo non è bastato per avere la meglio su Denis Shapovalov nel match d’esordio agli Australian Open 2021, il canadese si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4. Il giovane azzurro ha lottato come un leone ma ha pagato a caro prezzo la migliore gestione dell’avversario nei momenti chiave. Ne sono un esempio le 20 palle break che il 19enne altoatesino è riuscito a conquistare, trasformandone solo 3. Il canadese ha piazzato 5 break a fronte di 10 possibilità. Nonostante tutto gli appassionati e i tifosi italiani non possono che essere orgogliosi per quanto fatto vedere nella partita odierna di Sinner. Nonostante la fatica accumulata nell’ultima settimana, che ricordiamo ha portato L’azzurro a conquistare il suo secondo ATP ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jannikha disputato una partita fantastica ma questo non è bastato per avere la meglio su Denisnel match d’esordio agli2021, il canadese si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4. Il giovane azzurro ha lottato come un leone ma ha pagato a caro prezzo la migliore gestione dell’avversario nei momenti chiave. Ne sono un esempio le 20 palle break che il 19enne altoatesino è riuscito a conquistare, trasformandone solo 3. Il canadese ha piazzato 5 break a fronte di 10 possibilità. Nonostante tutto gli appassionati e i tifosi italiani non possono che essere orgogliosi per quanto fatto vedere nella partita odierna di. Nonostante la fatica accumulata nell’ultima settimana, che ricordiamo ha portatoa conquistare il suo secondo ATP ...

Eurosport_IT : Piccola invasione di campo: risolve tutto Jannik Sinner ???? #EurosportTENNIS | #AusOpen | #AO2021 | #Sinner