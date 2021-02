Un test rapido identificherà le tre varianti in sole due ore (Di lunedì 8 febbraio 2021) In sole due ore permetterebbe di identificare le tre varianti del virus SarsCoV2 in circolazione in Italia: è questo il nuovo test rapido messo a punto che a fine febbraio potrebbe essere a disposizione di tutti i laboratori che fanno l’analisi dei tamponi molecolari. ”È lo strumento che consente di fare un primo screening sui tamponi risultati positivi al molecolare. Poi sarà comunque necessario il sequenziamento del materiale genetico del virus sia per avere la conferma definitiva, sia per individuare eventuali nuove varianti diverse dall’inglese, la brasiliana e la sudafricana”, ha detto all’ANSA il virologo Francesco Broccolo, dell’università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. Contrariamente al test messo a punto in un primo momento e basato su una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Indue ore permetterebbe di identificare le tredel virus SarsCoV2 in circolazione in Italia: è questo il nuovomesso a punto che a fine febbraio potrebbe essere a disposizione di tutti i laboratori che fanno l’analisi dei tamponi molecolari. ”È lo strumento che consente di fare un primo screening sui tamponi risultati positivi al molecolare. Poi sarà comunque necessario il sequenziamento del materiale genetico del virus sia per avere la conferma definitiva, sia per individuare eventuali nuovediverse dall’inglese, la brasiliana e la sudafricana”, ha detto all’ANSA il virologo Francesco Broccolo, dell’università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. Contrariamente almesso a punto in un primo momento e basato su una ...

In sole due ore permetterebbe di identificare le tre varianti del virus SarsCoV2 in circolazione in Italia: è questo il nuovo test rapido messo a punto che a fine febbraio potrebbe essere a disposizione di tutti i laboratori che fanno l'analisi dei tamponi molecolari. 'È lo strumento che consente di fare un primo screening ...

ROMA - È stato messo a punto un test rapido che in sole due ore permette di identificare le tre varianti del virus SarsCoV2 in circolazione in Italia e che a fine febbraio potrebbe essere a disposizione di tutti i laboratori che ...

Messo a punto un test rapido che in sole due ore permette di identificare le tre varianti del virus SarsCoV2 in circolazione in Italia ...

Messo a punto dal virologo Francesco Broccolo, a fine febbraio potrebbe essere disponibile nei laboratori che fanno l'analisi dei tamponi molecolari ...

