Serie B, oggi inizia la 22ª giornata. Il programma (Di martedì 9 febbraio 2021) Turno infrasettimanale per la Serie B, oggi inizia la 22esima giornata del campionato cadetto. Ecco il programma completo: MARTEDI' 9 FEBBRAIO Empoli-Pescara, ore 19:00 Lecce-Brescia, ore 19:00 Spal-Pordenone, ore 19:00 Pisa-Salernitana, ore 19:00 Venezia-Cremonese, ore 19:00 Vicenza-Monza, ore 19:00 Cittadella-Cosenza, ore 19:00 Ascoli-Frosinone, ore 21:00 MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO Reggina-Entella, ore 19:00 Chievo-Reggiana, ore 21:00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

