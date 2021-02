Sampdoria | il punto al ‘Vigorito’ costa 14 milioni | scattati gli obblighi di riscatto di Candreva | Torregrossa e La Gumina

MDolcinelli : Torregrossa è stato riscattato dalla Sampdoria perché c'era la clausola per cui la cosa sarebbe successa automatica… - Mediagol : #Sampdoria, il punto al 'Vigorito' costa 14 milioni: scattati gli obblighi di riscatto di Candreva, Torregrossa e L… - CinqueNews : #Sampdoria - con il punto contro il #Benevento scattano tre obblighi di riscatto - intermilan : RT @NicoSchira: Col pareggio di #Benevento (primo punto conquistato nel mese di febbraio) scattano per la #Sampdoria tre obblighi di riscat… - Dragone851 : Il punto conquistato dalla Sampdoria contro il Benevento ha fatto scattare l’obbligo di riscatto da parte dei bluce… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria punto

Se nella giornata di domenica si è parlato soprattutto del cartellino di Antonio Candreva che, in virtù del primoottenuto dalladopo la chiusura della finestra invernale di ...Commenta per primo Ilsul campo del Benevento non ha soddisfatto la. Eppure per i blucerchiati il pareggio del Vigorito sarà probabilmente il più 'costoso' di sempre. Questo per via di una clausola ...L’Inter ha definito nella giornata di ieri due importanti operazioni in uscita e una in entrata. Candreva e Politano sono stati ufficialmente riscattati ...Benevento – Gattonando verso la salvezza, come un bambino che sogna il giocattolo posto sulla mensola più alta. Lo vede, lo insegue col pensiero, ma non ha ancora la forza per accelerare il passo. E’ ...