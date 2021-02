Priyanka Chopra | Un regista mi ha umiliato consigliandomi un intervento di chirurgia plastica

(Di lunedì 8 febbraio 2021)ha ricordato il momento scioccante della sua carriera in cui unl'ha umiliata consigliandole una serie di interventi diestetica. Nel suo libro Unfinished,ha ricordato un momento imbarazzante della sua carriera. Come riportato da U.K.'s Metro, l'attrice ha raccontato l'incontro con unche le consigliò undiestetica per sfondare a Hollywood. Secondo il, undel genere sarebbe stato necessario per consentire all'attrice di raggiungere la fama nel mondo dello spettacolo.ha ricordato in tal modo l'evento: "Dopo qualche minuto di conversazione, il ...

La tigre bianca è al primo posto della top ten della piattaforma Netflix in 64 Paesi con telespettatori che contano 27 milioni di famiglie. L'attrice Priyanka Chopra Jonas ha pubblicato venerdì 5 febbraio 2021 un post su twitter dove dichiarava che l'adattamento cinematografico di Ramin Bahrani , La tigre bianca , nel quale è co - protagonista, ha ... Accanto a lui troviamo anche Priyanka Chopra, Miss Mondo indiana nel 2000 e moglie di Nick Jonas della band Jonas Brother. Un film crudo sul riscatto sociale, che comincia dalla fine per spiazzare ... La tigre Bianca: primo nella top 10 Netflix in 64 Paesi. L'attrice Priyanka Chopra Jonas ha pubblicato venerdì 5 febbraio 2021 un post su ...