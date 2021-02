Il focolaio COVID in ospedale a Rovigo e gli operatori sanitari no vax nello stesso reparto

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Asi è sviluppato unneldi geriatria dell’“Santa Maria della Misericordia”. Sono stati contagiati 20 pazienti su 30 e anche quattroche hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino sono risultati positivi. C’è un nesso? Roberto Burioni sui social ha denunciato la possibile correlazione: “Non possiamo consentire a pochi cavernicoli di mettere in pericolo in nome dell’egoismo e dell’ignoranza le persone che si affidano a loro per le cure. Una legge, subito”. Non possiamo consentire a pochi cavernicoli di mettere in pericolo in nome dell’egoismo e dell’ignoranza le persone che si affidano a loro per le cure. Una legge, subito. https://t.co/fD0Smd5jgM — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 7, 2021 Come stanno ...