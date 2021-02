Branca: “L’Inter può battere la Juventus. I problemi societari? Possono essere stimolo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marco Branca sul momento delL’Inter L’ex dirigente e giocatore delL’Inter Marco Branca è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Tanti gli argomenti toccati a partire dalla sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter e al momento delicato della società nerazzurra. Ecco le sue parole. “Juventus-Inter? Sono due squadre competitive, L’Inter deve stare tranquilla: ha la possibilità e il dovere di provarci. Può fare due gol, ha dimostrato di avere i numeri nella fase d’attacco. Fiducia”. Col cambio proprietà c’è il rischio di interrompere?Questo è il rischio. Se vai a vedere le squadre che sono state in difficoltà, la percentuale di chi reagisce secondo me è più alta di chi va male. Questa notizia però è stata più sorprendente rispetto a quella di Moratti, era già ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marcosul momento delL’ex dirigente e giocatore delMarcoè intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Tanti gli argomenti toccati a partire dalla sfida di Coppa Italia trae Inter e al momento delicato della società nerazzurra. Ecco le sue parole. “-Inter? Sono due squadre competitive,deve stare tranquilla: ha la possibilità e il dovere di provarci. Può fare due gol, ha dimostrato di avere i numeri nella fase d’attacco. Fiducia”. Col cambio proprietà c’è il rischio di interrompere?Questo è il rischio. Se vai a vedere le squadre che sono state in difficoltà, la percentuale di chi reagisce secondo me è più alta di chi va male. Questa notizia però è stata più sorprendente rispetto a quella di Moratti, era già ...

