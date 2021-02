Benevento | Improta | «Sampdoria? Potevamo vincere 3-0»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Riccardo, attaccante del, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie A contro la: le sue parole Riccardo, attaccante del, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie A contro la. PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLAVAI SU SAMPNEWS24 «Abbiamo conquistato un buon punto, masicuramente. Dispiace aver subito gol nella ripresa. Abbiamo affrontato unain grande forma, non è stato facile.raddoppiare o addirittura segnare il 3-0 considerate le occasioni, ma quando non riesci a segnare probabilmente subisci come è accaduto. Peccato». Leggi su Calcionews24.com