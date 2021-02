Onana, squalifica di un anno per doping (Di domenica 7 febbraio 2021) Arriva una vera e propria stangata per André Onana, portiere dell’Ajax. L’organo disciplinare dell’UEFA ha sancito la squalifica del calciatore per un anno per aver violato le regole antidoping. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società olandese proprietaria del cartellino dell’estremo difensore del Camerun. Nel comunicato si legge che, in seguito ad un controllo “fuori dalle competizioni”, il 30 ottobre del 2020 dalle analisi è emerso che l’estremo difensore aveva assunto del Furosemide, un diuretico. Lo stop all’attività agonistica per Onana è scattato fin da subito: dunque il portiere 24enne non potrà più scendere in campo per i prossimi 12 mesi in competizioni sia nazionali che internazionali. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, pare che l’atleta non abbia assunto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Arriva una vera e propria stangata per André, portiere dell’Ajax. L’organo disciplinare dell’UEFA ha sancito ladel calciatore per unper aver violato le regole anti. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società olandese proprietaria del cartellino dell’estremo difensore del Camerun. Nel comunicato si legge che, in seguito ad un controllo “fuori dalle competizioni”, il 30 ottobre del 2020 dalle analisi è emerso che l’estremo difensore aveva assunto del Furosemide, un diuretico. Lo stop all’attività agonistica perè scattato fin da subito: dunque il portiere 24enne non potrà più scendere in campo per i prossimi 12 mesi in competizioni sia nazionali che internazionali. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, pare che l’atleta non abbia assunto ...

