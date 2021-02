Governo: Biancofiore, 'Berlusconi indichi lealisti sinceri e preparati non come con E. Letta' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Berlusconi ha avuto un ruolo fondamentale con le sue parole di saggezza nell'approdo al Governo del migliore e, si spera, dei migliori. E' oltre un anno che predica sulla necessità di mettere da parte le legittime ambizioni politiche di partito per pensare tutti insieme al salvataggio del Paese. Ha saputo tornare centrale con le sue perle di conoscenza ed esperienza che spaziano dall'economia alla geopolitica, alle istituzioni europee, sapendosi conquistare la stima anche degli acerrimi ex nemici di sinistra". Lo sottolinea Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia, in un'intervista al 'Milton Friedman Institute'. "Per Draghi, che fu scelto dal suo intuito per il vertice di Bankitalia e della Bce, Berlusconi -prosegue l'esponente azzurra- sarà un forte punto di riferimento e un'ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "ha avuto un ruolo fondamentale con le sue parole di saggezza nell'approdo aldel migliore e, si spera, dei migliori. E' oltre un anno che predica sulla necessità di mettere da parte le legittime ambizioni politiche di partito per pensare tutti insieme al salvataggio del Paese. Ha saputo tornare centrale con le sue perle di conoscenza ed esperienza che spaziano dall'economia alla geopolitica, alle istituzioni europee, sapendosi conquistare la stima anche degli acerrimi ex nemici di sinistra". Lo sottolinea Michaela, deputata di Forza Italia, in un'intervista al 'Milton Friedman Institute'. "Per Draghi, che fu scelto dal suo intuito per il vertice di Bankitalia e della Bce,-prosegue l'esponente azzurra- sarà un forte punto di riferimento e un'ancora ...

