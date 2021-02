Briatore VS Di Maio: «Draghi col bibitaro? Come Michelangelo col tizio che fa le strisce pedonali» (Di domenica 7 febbraio 2021) Briatore Vs Di Maio, il post feroce su Instagram. – Domenica 7 febbraio 2021. Flavio Briatore entra a gamba tesa sul primo giro di consultazioni di Draghi coi partiti. Il manager ha ridicolizzato l’ex leader del M5s Luigi Di Maio. Un post social quello del Re del Billionare che non è passato affatto in sordina: il messaggio su Instagram in poco tempo è diventato virale in Rete. Leggi anche l’articolo —> Governo Draghi, Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non voterà la fiducia» «C’è un signore con Master al Massachusetts Institute of Technology, ex Governatore della Banca d’Italia, Consulente delle più importanti società del mondo, Presidente del Financial Stability Board, Professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton, Presidente per 8 anni ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 febbraio 2021)Vs Di, il post feroce su Instagram. – Domenica 7 febbraio 2021. Flavioentra a gamba tesa sul primo giro di consultazioni dicoi partiti. Il manager ha ridicolizzato l’ex leader del M5s Luigi Di. Un post social quello del Re del Billionare che non è passato affatto in sordina: il messaggio su Instagram in poco tempo è diventato virale in Rete. Leggi anche l’articolo —> Governo, Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non voterà la fiducia» «C’è un signore con Master al Massachusetts Institute of Technology, ex Governatore della Banca d’Italia, Consulente delle più importanti società del mondo, Presidente del Financial Stability Board, Professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton, Presidente per 8 anni ...

fabriziobertos : RT @Libero_official: #Briatore a gamba tesa sulle consultazioni: 'Auguri a #Draghi, che dovrà incontrare il bibitaro, quello con la terza m… - MraCnz : @nonelarena Voi che potete. X Flavio #Briatore Ricordi cosa hai fatto quando al tuo pilota 'Alonso' Gli hai… - rodillas69 : RT @m_spagna: Tutta la vita il bibitaro onesto che i rappresentanti di discotecari ignoranti e truffaldini. Yacht all’asta ne abbiamo? h… - CastellinoLuigi : RT @francotaratufo2: Supponente, presuntuoso, arrogante, altezzoso, ecco a voi: Flavio Briatore contro Luigi Di Maio: “Mario Draghi col bi… - Massimi07355017 : RT @NincoSud: Briatore dovrebbe stare in galera. Un essere immondo come lui non dovrebbe neache nominarlo Di Maio. 'Flavio Briatore contro… -