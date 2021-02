Salernitana, 1-1 all’Arechi col Chievo: il gol ospite lascia dubbi (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pari che lascia l’amaro in bocca quello ottenuto dalla Salernitana contro il Chievo. all’Arechi i granata hanno pregustato la vittoria dopo essere passati in vantaggio con Tutino, ma sono stati beffati nella seconda frazione da un gol di Manuel De Luca che lascia più di un dubbio. Al 23? del primo tempo i campani passano con il loro attaccante che raccoglie a centro area un cross dalla trequarti di Casasola, controlla alla perfezione e batte Semper. Il pari clivense arriva al 5? della ripresa, quando Garritano fa partire un tiro-cross dalla sinistra colpendo il palo alla sinistra di Belec. La palla arriva dunque a De Luca che prova il tap-in chiamando al miracolo il portiere sloveno. Quando l’ex Benevento interviene, però, a giudizio dell’arbitro (e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pari chel’amaro in bocca quello ottenuto dallacontro ili granata hanno pregustato la vittoria dopo essere passati in vantaggio con Tutino, ma sono stati beffati nella seconda frazione da un gol di Manuel De Luca chepiù di uno. Al 23? del primo tempo i campani passano con il loro attaccante che raccoglie a centro area un cross dalla trequarti di Casasola, controlla alla perfezione e batte Semper. Il pari clivense arriva al 5? della ripresa, quando Garritano fa partire un tiro-cross dalla sinistra colpendo il palo alla sinistra di Belec. La palla arriva dunque a De Luca che prova il tap-in chiamando al miracolo il portiere sloveno. Quando l’ex Benevento interviene, però, a giudizio dell’arbitro (e ...

