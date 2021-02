Sinner-Kecmanovic, ATP Melbourne I: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 5 febbraio 2021) I quarti di finale del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, vedranno impegnato, nel cuore della notte italiana l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del seeding, che se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 7. Oggi, venerdì 5 febbraio, si terrà il quarto di finale del torneo ATP Melbourne I di tennis denominato “Great Ocean Road Open“. Non sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Kecmanovic in diretta tv o streaming, ma OA Sport offrirà invece la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic. programma ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) I quarti di finale del torneo ATP1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a, in Australia, vedranno impegnato, nel cuore della notte italiana l’azzurro Jannik, numero 4 del seeding, che se la vedrà con il serbo Miomir, testa di serie numero 7. Oggi, venerdì 5 febbraio, si terrà il quarto di finale del torneo ATPI di tennis denominato “Great Ocean Road Open“. Non sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv o, ma OA Sport offrirà invece la diretta live testuale del match tra Jannike Miomir...

