SAG Awards 2021: da «Mank» a «Bridgerton», tutte le nomination (Di venerdì 5 febbraio 2021) Chi guarda con attenzione la stagione dei premi, la cosiddetta Awards Season, sa bene che i SAG Awards, ossia i premi dello Screen Actors Guild assegnati dal sindacato degli attori, sono più attendibili dei Golden Globe quando si tratta di fare una previsione sulle nomination e sui vincitori degli Oscar. Il sindacato è, infatti, costituito da 16omila persone tra attori, giornalisti, conduttori radiofonici, artisti musicali, doppiatori, influencer e fashion model capaci di orientare in maniera decisiva la predilezione di certi titoli rispetto ad altri. La cerimonia si svolgerà il prossimo 4 aprile, poco più di due settimane prima degli Oscar, allo Shrine Auditorium di Los Angeles e, così come per i Golden Globe, non stupisce che ad attirare l’attenzione quest’anno siano più le serie tv che i film. https://www.youtube.com/watch?v=TCdmQGhS3Jc&t=16s Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Chi guarda con attenzione la stagione dei premi, la cosiddetta Awards Season, sa bene che i SAG Awards, ossia i premi dello Screen Actors Guild assegnati dal sindacato degli attori, sono più attendibili dei Golden Globe quando si tratta di fare una previsione sulle nomination e sui vincitori degli Oscar. Il sindacato è, infatti, costituito da 16omila persone tra attori, giornalisti, conduttori radiofonici, artisti musicali, doppiatori, influencer e fashion model capaci di orientare in maniera decisiva la predilezione di certi titoli rispetto ad altri. La cerimonia si svolgerà il prossimo 4 aprile, poco più di due settimane prima degli Oscar, allo Shrine Auditorium di Los Angeles e, così come per i Golden Globe, non stupisce che ad attirare l’attenzione quest’anno siano più le serie tv che i film. https://www.youtube.com/watch?v=TCdmQGhS3Jc&t=16s

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Sono state annunciate ieri, in una diretta streaming sul sito dedicato all’evento, le candidature ai #SAGAwards, premi tr… - MoviesAsbury : Sono state annunciate ieri, in una diretta streaming sul sito dedicato all’evento, le candidature ai #SAGAwards, pr… - SerieTvserie : SAG Awards 2021: tutte le nomination della TV - mcnamarasxxfray : no ma in che senso mulan è nominato per i sag awards? - fenicelettrice : RT @perchetendenza: #sagawards: Perché sono state annunciate le nomination di questi premi -