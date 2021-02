Mutilazioni genitali femminili | video Aidos di Adele Tulli per formare e informare

Leggi su dire

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – In occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili (mgf) del 6 febbraio, l’ong Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo), che dal 1981 lavora per i diritti, la dignità e la libertà di scelta di donne e ragazze nel mondo, lancia sui suoi canali social il primo dei quattro video realizzati nell’ambito di ‘Costruire ponti tra Africa ed Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili (mgf)‘, progetto portato avanti dal 2016 nei due continenti, in particolare in Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Senegal e altri Paesi africani sostenuti dal programma congiunto Unfpa-Unicef per l’eliminazione delle mgf. Il fenomeno delle mgf, riconosciuto a livello internazionale come una violazione dei diritti umani, una delle tante manifestazioni della disparità e della violenza di genere, colpisce ancora oggi oltre 200 milioni di donne nel mondo ed è presente in tutti i continenti, con la percentuale di maggiore diffusione della pratica registrata in Somalia (98%).