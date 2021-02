Il cantante mascherato, Baby Alieno torna in gara: Ricchi e Poveri in studio per spiegare l’accaduto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Baby Alieno torna in gara. Questa sera, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la seconda puntata de Il cantante mascherato, dopo l’incidente dell’appuntamento d’esordio che ha visto la maschera con dentro i Ricchi e Poveri venire allo scoperto. Il cantante mascherato, Baby Alieno torna in gara Baby Alieno tornerà in gara affrontando lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 febbraio 2021)in. Questa sera, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la seconda puntata de Il, dopo l’incidente dell’appuntamento d’esordio che ha visto la maschera con dentro ivenire allo scoperto. Ilintornerà inaffrontando lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

davidemaggio : #IlCantanteMascherato 2: le nostre indagini in attesa della seconda puntata - poveretta_ : Praticamente campo solo per il Cantante Mascherato stasera - blogtivvu : Il cantante mascherato, Baby Alieno torna in gara: Ricchi e Poveri in studio per spiegare l’accaduto - Tony969696 : RT @cheTVfa: #IlCantanteMascherato - 5 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata - cheTVfa : #IlCantanteMascherato - 5 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata -