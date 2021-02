Governo Draghi: Salvini è dentro come nel dopoguerra (Di sabato 6 febbraio 2021) Governo Draghi: Salvini è dentro come tutti nel dopoguerra Governo Draghi, Salvini si rimangia le parole dette mercoledì seraNel Governo Draghi ci sono tanti partiti e le maggioranze sono capovolte, Salvini dichiara: “Tutti dentro come nel dopoguerra. Ministri della Lega? Se ci siamo non faremo le cose a metà.” Dopo aver fissato dei paletti nel primo giorno delle consultazioni, Salvini cambia il registro dei piani alla vigilia del faccia a faccia con Mario Draghi, nel partito si erano trovate tre teste, tra cui Giancarlo Giorgetti, il quale aveva paragonato Draghi a ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021)tutti nelsi rimangia le parole dette mercoledì seraNelci sono tanti partiti e le maggioranze sono capovolte,dichiara: “Tuttinel. Ministri della Lega? Se ci siamo non faremo le cose a metà.” Dopo aver fissato dei paletti nel primo giorno delle consultazioni,cambia il registro dei piani alla vigilia del faccia a faccia con Mario, nel partito si erano trovate tre teste, tra cui Giancarlo Giorgetti, il quale aveva paragonatoa ...

