Governo Draghi, ipotesi di una prima squadra tecnica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le prime notizie di giornata riportano ad un ampio consenso nei confronti di Mario Draghi, le consultazioni non sono ancora finite, oggi è il turno di Autonomie, LeU, Iv, Dfi, Pd e Fi. Domani Lega e M5S, quest’ultimo in subbuglio prima del suo turno. La nuova squadra di Governo avrà bisogno di una maggioranza più larga possibile secondo Mario Draghi e si delineano due caratteristiche del futuro assetto istituzionale: il primo è un Governo tecnico modello Ciampi, il secondo è la presenza dove possibile di tutti i partiti, puntando anche ai leader rappresentativi. Questa è una seconda ipotesi molto discussa e attesa tra le forze parlamentari. La calma di Mario Draghi Mario Draghi ha dichiarato di volersi prendere tutto il tempo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le prime notizie di giornata riportano ad un ampio consenso nei confronti di Mario, le consultazioni non sono ancora finite, oggi è il turno di Autonomie, LeU, Iv, Dfi, Pd e Fi. Domani Lega e M5S, quest’ultimo in subbugliodel suo turno. La nuovadiavrà bisogno di una maggioranza più larga possibile secondo Marioe si delineano due caratteristiche del futuro assetto istituzionale: il primo è untecnico modello Ciampi, il secondo è la presenza dove possibile di tutti i partiti, puntando anche ai leader rappresentativi. Questa è una secondamolto discussa e attesa tra le forze parlamentari. La calma di MarioMarioha dichiarato di volersi prendere tutto il tempo ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - sciantokescia : RT @AlfioKrancic: Governo Draghi: Salvini molla l'alleata Meloni. E Giorgetti: 'Ministri leghisti' Giorgetti: 'Senza di noi l'esecutivo nas… - saldifran : @giovanni101255 @ItalicaTestudo @liliaragnar @isabellaisola3 @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @gabrillasarti2… -