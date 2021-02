Berrettini-Bautista Agut, ATP Cup 2021: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 5 febbraio 2021) Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista Agut nel secondo incontro di Italia-Spagna, semifinale della ATP Cup 2021 di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. La competizione a squadre è giunta alla sua fase a eliminazione diretta: gli azzurri hanno sconfitto Austria e Francia, garantendosi così questo incrocio con i forti iberici, capaci di regolare la Grecia e di supplire alla quasi totale assenza di Rafael Nadal. Il romano, capace di surclassare Dominic Thiem e Gael Monfils nei giorni scorsi, insegue una nuova affermazione di lusso. L’attuale numero 10 al mondo dovrà vedersela con un avversario particolarmente impegnativo, attuale numero 13 del ranking. Sarà una vera e propria battaglia che terrà svegli i tanti appassionanti. La semifinale inizierà infatti alle ore 00.00 italiane con il confronto tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Matteoaffronterà Robertonel secondo incontro di Italia-Spagna, semifinale della ATP Cupdi tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. La competizione a squadre è giunta alla sua fase a eliminazione diretta: gli azzurri hanno sconfitto Austria e Francia, garantendosi così questo incrocio con i forti iberici, capaci di regolare la Grecia e di supplire alla quasi totale assenza di Rafael Nadal. Il romano, capace di surclassare Dominic Thiem e Gael Monfils nei giorni scorsi, insegue una nuova affermazione di lusso. L’attuale numero 10 al mondo dovrà vedersela con un avversario particolarmente impegnativo, attuale numero 13 del ranking. Sarà una vera e propria battaglia che terrà svegli i tanti appassionanti. La semifinale inizierà infatti alle ore 00.00 italiane con il confronto tra ...

