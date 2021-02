Apex Legends su Nintendo Switch | arriva anche il Pro controller esclusivo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La data si avvicina: il 9 marzo i possessori dipotranno finalmente mettere le mani su, il videogioco gratuito in stile battle royale in cui personaggi molto particolari (leggende, davvero) si scontrano per sopravvivere. La stagione 8 è uscita due giorni fa e tra poco il videogioco sbarcheràsulla. Trailer8 Questo il caloroso benvenuto di Chad Grenier, Game Director diai nuovi giocatori sul sito ufficiale di EA Sono lieto di condividere con voi la bella notizia. Il gioco si prepara adre suil 9 marzo 2021. Trasferiresu uno ...

Recentemente è stato annunciato che Apex Legends arriverà finalmente sulla Nintendo Switch. Scopriamo insieme quando sarà disponibile sulla console.La stessa sorte toccherà al grilletto doppio-sparo che verrà sostituto da un Anvil Receiver pronto a tornare nell'arena più forte che mai La nuova loot pool di Apex Legends. Dopo aver parlato dei cosm ...